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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: رفضت الانتقال للأهلي رغم مكالمة الخطيب والقيعي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قال أيمن عبد العزيز، لاعب نادي الزمالك السابق، إنه رفض الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة لعبه في الدوري التركي.

وأضاف أيمن عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية: "رفضت الانتقال إلى النادي الأهلي.. الخطيب وعدلي القيعي، كلموني من أجل الانضمام للأهلي ورفضت".

وتابع أيمن عبد العزيز: "تامر النحاس، وكيل اللاعبين يشهد على هذا الكلام، فهو كان يتواجد معي في تركيا، ورفضت الانضمام للأهلي وقولت للخطيب والقيعي أنا زملكاوي".

وعن أفضل لاعب في مصر، قال: "إمام عاشور، أفضل لاعب في مصر، وزعلت على انتقاله للأهلي"، مضيفًا: "إمام، له مستقبل كبير لو ظل على هذا المستوى".

 

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