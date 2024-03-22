حالة الطقس غدا السبت.. أجواء شتوية وأمطار خفيفة على هذه الأماكن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للبرودة السواحل الشمالية الشرقية.

- السبت 23 مارس 2024

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا السبت الموافق 23 مارس 2024

بيان درجات الحرارة علي بعض المحافظات والمدن المصرية غدا السبت الموافق23 مارس 2024

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 11

نخل 19 10

كاترين 15 08

الطور 23 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 19 12

السلوم 20 11

سيوة 20 11

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبورماد 25 17

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 25 13

قنا 27 14

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 27 11

أبوسمبل 28 14