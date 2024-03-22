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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو يواجه عاشور .. مفاجأة مدوية عن ضحايا مقلب رامز جلال اليوم

رامز جلال
رامز جلال

وقع اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، واللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة. 

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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