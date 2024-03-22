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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبر سار في الزمالك بشأن زيزو

زيزو
زيزو

بدأ أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي.

وكتب مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "احمد مصطفى زيزو يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في مران الزمالك 🏹"

وكان زيزو تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته مع الزمالك أمام الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.

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