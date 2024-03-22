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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يحذر مجددا: اجتياح رفح يعزل إسرائيل ويعرضها للخطر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذير إدارة بايدن من شن إسرائيل هجومًا بريًا كبيرًا في رفح، قبل ركوب الطائرة للمغادرة بعد يوم من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في تل أبيب.

يؤكد بلينكن أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في هزيمة حماس وضمان أمنها على المدى الطويل، ولكن عملية رفح "ليست الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي على مدرج مطار بن جوريون: "أن من يخاطر بقتل المزيد من المدنيين فهو يخاطر بإحداث قدر أكبر من الفوضى في إيصال المساعدات الإنسانية، ويخاطر بعزل إسرائيل بشكل أكبر حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر”.

قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن واشنطن ستقدم “طريقة مختلفة” لتل أبيب لتحقيق أهدافها عندما يصل وفد إسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

ويقول بلينكن: "إن الأمر يتطلب حقاً خطة إنسانية وعسكرية وسياسية متكاملة".

في إعلانه الأول عن معارضة الإدارة الصارمة لعملية رفح في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن "اجتياح إسرائيل لرفح" سيكون امتدادًا لخطة فاشلة بالفعل، والتي شهدت عودة حماس إلى المناطق التي طهرها الجيش الإسرائيلي بسبب  وتفتقر القدس إلى استراتيجية قابلة للتطبيق لتحل محل الحركة في غزة.

ويصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن تحقيق "النصر الكامل" ضد حماس أمر ممكن، لكنه يتطلب دخول إسرائيل إلى رفح من أجل تفكيك كتائب حماس المتبقية في جنوب مدينة غزة حيث يحتمي أكثر من مليون شخص بعد الاستجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار من المناطق إلى غزة.  الشمال.

وقال بلينكن للصحفيين إنه التقى مرة أخرى مع عائلات الرهائن أثناء وجوده في تل أبيب.  "من الصعب وصف ما يمرون به كل يوم."

قال وزير الخارجية الأمريكي إنه ضغط مرة أخرى على إسرائيل من أجل توزيع المزيد من المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، حيث يعاني 100% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويؤكد مجددًا أن مائة بالمائة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وتابع "لقد تم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في الأيام الأخيرة لتحسين الوضع، لكنها ليست كافية، ولقد تحدثنا عما يجب أن يحدث للحصول على المزيد من المساعدة لعدد أكبر من الأشخاص بشكل أكثر فعالية".

وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتياح رفح إدارة بايدن مطار بن جوريون

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