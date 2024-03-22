كهربا: محمد صلاح اتظلم وقت الإصابة.. عامل لنا قيمة وتاريخ

أكد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر تعرض للظلم في بطولة أفريقيا وهو قريب منه واستفاد منه كثيرًا والجميع في المنتخب يستفاد من خبرات صلاح.

وأضاف كهربا، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "محمد صلاح اتظلم وقت الاصابة في أفريقيا.. بالفعل كان مصاب ولأول مرة يتعرض لإصابة عضلية بهذا الشكل"، موضحًا أنه كان دائمًا بجانبه ويتعامل معهم بكل حب.

وقال "كهربا"، إن صلاح كابتن منتخب مصر وأسطورة كبيرة لمنتخب مصر، هو قريب منه جدًا ولابد أن يأخذ حقه كاملًا، متابعًا: "الناس اللي بتطلع في التليفزيون انتوا عارفين بتتكلموا عن مين.. صلاح عامل لينا قيمة بنتعامل أحسن معامله بسببه".

وأشار إلى أن محمد صلاح هو تاريخ بلد بأكملها، ولابد أن يعي الجميع قيمة محمد صلاح وهو فخر واسطورة ولابد أن نتباهى به.

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