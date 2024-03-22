رئيس الوزراء الهولندي : تسليم دفعة كبيرة من الذخيرة إلى أوكرانيا قريبًا

قال رئيس وزراء هولندا مارك روتة، إنه بفضل المبادرة التي طرحتها جمهورية التشيك، سيتم إرسال كمية كبيرة من الذخيرة إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأوضح روتة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كان من الجيد التحدث اليوم مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن حول تسليم الذخيرة إلى أوكرانيا" .



وأضاف رئيس الوزراء الهولندي أنه بفضل مبادرة جمهورية التشيك، سيتم إرسال كمية كبيرة من الذخيرة إلى أوكرانيا في المستقبل القريب"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أنه: "في الأسابيع والأشهر المقبلة، سنواصل بذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية للمدفعية والدفاع الجوي".

وأعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني ​​أن براج عثرت على ما يقرب من 800 ألف قذيفة مدفعية في دول ثالثة، يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبي شراؤها لأوكرانيا.