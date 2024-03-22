راح ضحيتها 5 فلسطينيين | إسرائيل تحقق في غارة جوية على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تحقيق في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

وتظهر الغارة الجوية، في لقطات جوية تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أربعة رجال يسيرون على طول طريق ترابي قبل أن يتم ضربهم، بينما أصيب شخص خامس أثناء محاولته الفرار من مكان الحادث.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، في حين أن مصدر اللقطات لا يزال غير مؤكد، أكد الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية وقعت في بلدة خان يونس جنوب غزة، وهي منطقة مستهدفة في عمليات عسكرية ضد حماس، في أوائل فبراير.

ذكر الجيش أن الفيديو يخضع حاليًا للتحقيق من قبل هيئة "تقصي الحقائق" التابعة له، المسؤولة عن التحقيق في الانتهاكات المحتملة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.