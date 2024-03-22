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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل صادم من نجم الزمالك بشأن حلقة إمام عاشور مع «رامز»

رامز جاب من الاخر
رامز جاب من الاخر

تواجد اللاعبان إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، في برنامج رامز جلال الذي يذاع على شاشة قناة MBC مصر.

ونشر أسامة حسن نجم الزمالك السابق، عبر حسابه علي فيسبوك، صورة لإمام عاشور من حلقة رامز جاب من الآخر، وعلق عليها: “منك لله ياللي ضيعت أهم لاعب في مصر.. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب”.

جدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يقدم برنامج “رامز جاب من الآخر”، ويعرض في موسم رمضان الحالي 2024.

واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: باسم سمرة، أحمد السقا، سمية الخشاب، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٢_١٩٢٢٢٧

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رد فعل صادم من نجم الزمالك بشأن حلقة إمام عاشور مع «رامز»

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