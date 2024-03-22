الأمم المتحدة: اكتشاف مقبرة جماعية في ليبيا تضم 65 جثة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على ما لا يقل عن 65 جثة في جنوب غرب ليبيا.

ووفقا لتقارير وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، كانت قوات الأمن الليبية مسؤولة عن اكتشاف القبر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها وقلقها العميقين، وذكرت أن الظروف المحيطة بالوفيات لا تزال غير واضحة ولكن يعتقد أنها مرتبطة بتهريب الأفراد عبر الصحراء.

أدت البيئة المضطربة في ليبيا، والتي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار الذي دام أكثر من عقد من الزمن في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، إلى تحويل البلاد إلى مركز للمتاجرين بالبشر والمهربين، الذين غالبًا ما يُتهمون بإخضاع المهاجرين لأشكال مختلفة من الانتهاكات.

أشادت المنظمة الدولية للهجرة بالسلطات الليبية لبدء التحقيق في الحادث، وحثتها على ضمان استعادة رفات المهاجرين المتوفين وتحديد هويتهم ونقلها بشكل كريم. وشددت المنظمة على أهمية دعم وإخطار الأسر المتضررة من هذا الحدث المأساوي.

تمثل كل حالة تم الإبلاغ عنها لمهاجر مفقود أو خسارة في الأرواح تذكيرًا مؤثرًا بالألم الذي تعيشه العائلات التي تبحث عن إجابات أو الحداد على فقدان أحبائها. وشددت المنظمة الدولية للهجرة على الحاجة الماسة إلى استجابة منسقة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مشددة على ضرورة إنشاء مسارات قانونية للهجرة لمنع حدوث مآسي مماثلة في المستقبل.

ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، شهد طريق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في عام 2023، مما يجعله طريق الهجرة الأكثر دموية على مستوى العالم. ووجهت نداءات عاجلة إلى السلطات على طول طريق الهجرة لتعزيز التعاون الإقليمي وإعطاء الأولوية لسلامة المهاجرين وحمايتهم في جميع مراحل رحلاتهم، بغض النظر عن وضعهم.