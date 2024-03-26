فيضانات تهدد العالم بسبب تضاعف ارتفاع مستوى المحيطات

أعلنت وكالة علوم الفضاء الأمريكية ناسا، عن زيادة كبيرة في متوسط ارتفاع مستوى المحيطات، ووصفت هذه الزيادة بأنها غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير المناخ.

وتشير البيانات المستندة إلى عمليات رصد بالأقمار الاصطناعية إلى أن مستوى المحيطات ارتفع بشكل مثير للجدل، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ذوبان الجليد في القمم الجبلية والأنهار الجليدية، بالإضافة إلى تمددها نتيجة لامتصاص الحرارة.

ما هو معدل زيادة المياه في مستوى المحيطات وتأثيرها على كوكب الأرض بحلول عام 2050؟.. شاهد الفيديو التالي :