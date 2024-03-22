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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انجح و اكسرهم.. رسالة غامضة من كهربا تثير التكهنات

كهربا
كهربا

نشر محمود كهربا، لاعب الأهلي رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون تحديد السبب منها.

وكتب محمود كهربا "‏‎انجح علشان تحرق دم الناس اللي راهنت علي ‏‎كسرتك..👌‏‎انجح و اكسرهم انت 🤏⚡️".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٢٢_٢٠٢٣٣٢

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