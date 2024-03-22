انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

تواجد اللاعبان إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، في برنامج رامز جلال الذي يذاع على شاشة قناة MBC مصر.



وكتب شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "السؤال هنا هل جمهور الاهلي مصدق ان امام عاشور من صغره اهلاوي".



الفنان رامز جلال يقدم برنامج حمل اسم رامز جاب من الآخر، ويعرض في موسم رمضان الحالي 2024، واستضاف رامز في هذا البرنامج العديد من مشاهير الفن والرياضة المصرية والعربية، منهم: باسم السمرة، أحمد السقا، سمية الخشاب، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.