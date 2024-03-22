بكاء هستيري من نجم الزمالك السابق وانهيار على الهواء | لهذا السبب

دخل تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، في نوبة بكاء هستيري على الهواء إثر عرض صورة والدته الراحلة، قائلة: أمي حبيبتي كانت صوامة وقوامة، لسه متوفية، كانت كل حاجة في حياتي الطبطبة والحنية".

وأضاف تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بدأت حياتي الكروية وأنا عندي 12 سنة والتحقت بنادي النيل الرياضي واكتشفني وقتها الكابتن فتحي محمد على عماشة ولعبت لهم موسما وبعدها انتقلت للنادي الزمالك بعد أن اكتشفني الكابتن يكن حسين".

واستعاد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، العديد من ذكرياته مع والده قائلا: "أبويا ركن أساسي في حياتي ومشواري الكروي وكان الليدر بتاعي في كل محطات حياتي رغم أنه أهلاوي متعصب ولما الزمالك بيكسب بيطردني من البيت ".