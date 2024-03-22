بعد اجتيازهم فترة الاختبار .. 4 رهبان جدد لدير المحرق

أقيمت بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق) أول أمس صلوات رهبنة أربعة من طالبي الرهبنة بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير.



شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، نيافة الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص، وعشرة من الآباء الأساقفة، هم: أصحاب النيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم البهنسا، والأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب)، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب إيليا المحرقي

- الراهب إبيفانيوس المحرقي

- الراهب يوساب المحرقي

- الراهب أنطون المحرقي