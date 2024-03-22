بدلاء منتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن اللاعبين الاحتياطيين لفريقه خلال مواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية وجاء كالتالي :

وجاء في قائمة اللاعبين الاحتياط:

أحمد رمضان بيكهام

اكرم توفيق

حمدي فتحي

احمد حجازي

محمد شريف

محمد شكري

مصطفي شلبي

أحمد عاطف

مصطفي فتحي

أحمد نبيل كوكا

المهدي سليمان

محمد الشامي

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع:

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمد هاني

محمد حمدي

خط الوسط

مروان عطية

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد