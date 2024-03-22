بشير التابعي: مدحت شلبي بطلني كورة

استعاد بشير التابعي مدافع نادي الزمالك السابق، ذكرياته مع مباراة الـ 6-1 والتي جمعت بين قطبي الكرة المصرية، فى بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب عبارة "بيبو وبشير" الشهيرة الذي أطلقها المعلق الرياضي مدحت شلبي خلال القمة لتصبح الأشهر بين الإيفيهات.

وقال بشير التابعي فى تصريحات اذاعية: "المباراة انتهت وكنت حزين يومها للغاية بسبب النتيجة، ولم أعلم من كان المعلق على هذه المباراة، وعندما مريت بالشارع وجدت ناس عماله تقولي بيبو وبشير، ومكنتش فاهم أي حاجة خالص برده ولا أعرف بيقولوا ليه كده".

وأضاف بشير التابعي: "عندما ذهبت للمنزل وشاهدت المباراة في اليوم التالي بالصدفة، سمعت عباراة بيبو وبشير للمرة الأولى وكان وقتها مدحت شلبي معلق المباراة، غضبت جدًا أول ما سمعت التعليق والإيفيه وحصلت بيننا مشكلة كبيرة وقتها، وتطاولت عليه لفظيا وحاول الاعتذار عن ذلك أكثر من مرة، لأنه بطلني كرة بسبب ذلك الإيفيه وتعليقه".

وأردف: "قاطعت مدحت شلبي سنوات عديدة ودخلنا سويا في دوامة أزمات، واعتذر لي أكثر من مرة على الهواء، وأكد لي أنه إيفيه عفوي وطبيعي قاله دون قصد خاصة بعدما هاجمته في وسائل الإعلام المختلفة وقتها، وهذه المباراة كتبت نهاية تاريخي في الملاعب ومع نادي الزمالك، وحتى الآن عندما التقى مع مدحت شلبي يعتذر لي".