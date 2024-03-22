عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: مدحت شلبي بطلني كورة

بشير التابعي
بشير التابعي

استعاد بشير التابعي مدافع نادي الزمالك السابق، ذكرياته مع مباراة الـ 6-1 والتي جمعت بين قطبي الكرة المصرية، فى بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب عبارة "بيبو وبشير" الشهيرة الذي أطلقها المعلق الرياضي مدحت شلبي خلال القمة لتصبح الأشهر بين الإيفيهات.

وقال بشير التابعي فى تصريحات اذاعية: "المباراة انتهت وكنت حزين يومها للغاية بسبب النتيجة، ولم أعلم من كان المعلق على هذه المباراة، وعندما مريت بالشارع وجدت ناس عماله تقولي بيبو وبشير، ومكنتش فاهم أي حاجة خالص برده ولا أعرف بيقولوا ليه كده".

وأضاف بشير التابعي: "عندما ذهبت للمنزل وشاهدت المباراة في اليوم التالي بالصدفة، سمعت عباراة بيبو وبشير للمرة الأولى وكان وقتها مدحت شلبي معلق المباراة، غضبت جدًا أول ما سمعت التعليق والإيفيه وحصلت بيننا مشكلة كبيرة وقتها، وتطاولت عليه لفظيا وحاول الاعتذار عن ذلك أكثر من مرة، لأنه بطلني كرة بسبب ذلك الإيفيه وتعليقه".

وأردف: "قاطعت مدحت شلبي سنوات عديدة ودخلنا سويا في دوامة أزمات، واعتذر لي أكثر من مرة على الهواء، وأكد لي أنه إيفيه عفوي وطبيعي قاله دون قصد خاصة بعدما هاجمته في وسائل الإعلام المختلفة وقتها، وهذه المباراة كتبت نهاية تاريخي في الملاعب ومع نادي الزمالك، وحتى الآن عندما التقى مع مدحت شلبي يعتذر لي".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

تريزيجيه ومصطفى محمد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

ترشيحاتنا

كأس العاصمة| مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا

روسيا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس

عصام صاصا: «عمري ما كانت في رقاصة جنبي خلال حفلاتي لهذا السبب»

عصام صاصا يكشف تفاصيل خلافه مع عمر كمال وحمو بيكا

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

روسيا.. تشديد أمني وإلغاء الفاعليات الترفيهية في كروكوس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ