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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى مشيدة بالشركة المتحدة: جمعت الجمهور المصري والعربي

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب دراما رمضان.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة “صدى البلد” أن الشركة المتحدة تمكنت هذا العام من جمع الجمهور المصري والعربي خلف الشاشات.

أعمال متنوعة

وأوضحت عزة مصطفى أن المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت هذا العام، أعمالا درامية متنوعة و90% من أعمالها تحظى بنسب مشاهدة عالية.

ووجهت عزة مصطفى الشكر للشركة المتحدة بسبب الأعمال الدرامية، لا سيما مسلسل الحشاشين أكثر الأعمال الدرامية التي أحدثت جدلا كبيرا بين الجمهور.


 

أعمال درامية أعمال درامية متنوعة الإعلامية عزة مصطفى الأعمال الدرامية الحشاشين الجمهور المصري الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية “صدى البلد”

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