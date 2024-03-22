صدمة| نجم الزمالك يثير قلق الجماهير بشأن إصابة إمام عاشور مع المنتخب

تتواصل أحداث مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، والتي تقام في الوقت الحالي على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق، عبر حسابه علي فيسبوك "إصابة امام عاشور بخلع فى مفصل الكتف".

وشهدت المباراة تعرض إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر لإصابة في الكتف، بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب نيوزيلندا، حيث سقط إمام عاشور داخل منطقة الجزاء على كتفه، ليشير بعدها إلى الجهاز الفني لتعرضه لإصابة في الكتف، ويغادر على إثرها الملعب باكيًَا، بسبب الإصابة.

وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الدفع باللاعب حمدي فتحي بدلًا من إمام عاشور، بعد إصابة الأخير ومغادرته الملعب.

بدأت مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.