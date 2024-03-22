عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة| نجم الزمالك يثير قلق الجماهير بشأن إصابة إمام عاشور مع المنتخب

إمام عاشور
إمام عاشور

تتواصل أحداث مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، والتي تقام في الوقت الحالي على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق، عبر حسابه علي فيسبوك "إصابة امام عاشور بخلع فى مفصل الكتف".

وشهدت المباراة تعرض إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر لإصابة في الكتف، بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب نيوزيلندا، حيث سقط إمام عاشور داخل منطقة الجزاء على كتفه، ليشير بعدها إلى الجهاز الفني لتعرضه لإصابة في الكتف، ويغادر على إثرها الملعب باكيًَا، بسبب الإصابة.

وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الدفع باللاعب حمدي فتحي بدلًا من إمام عاشور، بعد إصابة الأخير ومغادرته الملعب.

بدأت مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تريزيجيه ومصطفى محمد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

ترشيحاتنا

رسالة من هاري وميجان إلى الأميرة كيت عقب إصابتها بالسرطان

مدة غيابه لم تحدد بعد.. إصابة إمام عاشور في مباراة مصر ونيوزيلندا

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

ضربة قوية للأهلي.. نقل إمام عاشور للمستشفى بالإسعاف

حصة سام ألتمان في Reddit ترتفع إلى أكثر من 613 مليون دولار

بكاء وفرحة وإبهار| منتخب مصر يتقدم على نيوزيلندا في الشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ