أول تعليق من ملك بريطانيا عن إصابة الأميرة كيت بالسرطان

أعرب ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، عن تقديره لشجاعةأميرة ويلز كيت، عقب إعلانها إصابتها بالسرطان.

وقال القصر الملكي: "جلالة الملك "فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في التحدث كما فعلت". وبعد وقتهم في المستشفى معا، "ظل جلالة الملكعلى اتصال وثيق مع زوجة ابنه الحبيبة طوال الأسابيع الماضية".

في رسالة فيديو مؤثرة نشرت يوم الجمعة، كشفت الأميرة كيت ميدلتون أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان، وهو أولتحديث كبير لحالتها الصحية منذ خضوعها لعملية جراحية في وقت سابق من هذا العام.

وكشف الإعلان، الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يديرها قصر كنسينجتون، أنه على الرغم منالجراحة الناجحة في البطن في يناير، إلا أن الاختبارات اللاحقة أكدت وجود السرطان. وكشفت أميرة ويلز أنها تخضعالآن للعلاج الكيميائي الوقائي في المراحل الأولى من العلاج.