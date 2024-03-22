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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استقرارها .. لجنة التموين بالغرف التجارية تكشف مصير أسعار السلع الفترة المقبلة

السلع
السلع

تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مصير الأسعار خلال الفترة القادمة بعد أن شهدت استقرار خلال الفترة الماضية بسبب تدفقات الاموال عقب مشروع رأس الحكمة.

وأضاف متى بشاي خلال مداخلة هاتفية برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الأعلامية عزة مصطفى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تحريك سعر لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات.

زيادة 10%

أوضح رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تحريك سعر السولار الأمر الذى يتسبب فى زيادة أسعار السلع والمنتجات بنسبة زيادة  بين 5 إلى 10%.


وتابع: الألبان انخفضت أسعارها 10%، وأسعار الزيت انخفضت بنحو 15%، كما أن أسعار السكر تشهد تفاوتا بين 27 جنيه إلى 40 جنيه.


 

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