عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجنبا للاستغلال .. اِعرف السعر الجديد لأجرة التاكسى والسرفيس بمحافظة القاهرة

سعر التعريفة الجديدة
سعر التعريفة الجديدة

 قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام  والأقاليم، والتاكسى الأبيض ، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية .


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق .


وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .


وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.


كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة .


وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة،  وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

4FD38688-D085-47C6-B5A0-C77333C7409E
4FD38688-D085-47C6-B5A0-C77333C7409E
F459BB7B-10C9-425A-837F-EBDBEDE36C9A
F459BB7B-10C9-425A-837F-EBDBEDE36C9A
CBBB0EC7-8094-4D59-9896-2F098BC3C3FE
CBBB0EC7-8094-4D59-9896-2F098BC3C3FE
98A4892C-5D14-4AE6-B267-477852B9B985
98A4892C-5D14-4AE6-B267-477852B9B985
2F88BEE6-DF0C-4BD1-96C1-F382F7A379F4
2F88BEE6-DF0C-4BD1-96C1-F382F7A379F4
3F624063-C328-4CF4-B567-79745C178471
3F624063-C328-4CF4-B567-79745C178471
4679B831-4612-40D6-91B7-CF3ED001B9AD
4679B831-4612-40D6-91B7-CF3ED001B9AD
E6DB4366-48AA-45D8-BFA0-FB6BC9627FB2
E6DB4366-48AA-45D8-BFA0-FB6BC9627FB2
468FDEFA-1F19-4958-AB7D-A244725D5314
468FDEFA-1F19-4958-AB7D-A244725D5314
309D2DC6-F7B1-4C54-844E-47F36B0CCA19
309D2DC6-F7B1-4C54-844E-47F36B0CCA19
806E1C2B-060D-44CC-BFB5-D5DA502A28AE
806E1C2B-060D-44CC-BFB5-D5DA502A28AE
C6DDAB27-5979-4964-BAFF-0AA877EF25B9
C6DDAB27-5979-4964-BAFF-0AA877EF25B9
التاكسي الابيض النقل العام النقل الجماعي تعريفة ركوب السرفيس تحريك سعر البنزين والسولار محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

بعد رفع سعر البنزين.. تعريفة الركوب الجديدة بمواقف القاهرة

تموين القاهرة تحرر 540 محضرا للمخابز وتصادر أطنان من الدجاج والزيت

لضبط الأسواق ومواجهة الفساد.. تموين القاهرة تحرر 3370 محضرا لردع المخالفين

الذكاء الاصطناعي القاهرة: الكلية تلزم الطالب بالتدريب الميداني لتطبيق ما تمت دراسته

12 مارس ..غلق باب التماسات دور يناير لمرحلة الليسانس بدار العلوم

حقوق القاهرة تعلن عن فعاليات الدورة القانونية المتخصصة.. تفاصيل

عميدة تمريض القاهرة: حصولنا على الاعتماد الدولى تتويج لجهود أسرة الكلية

الخشت يعلن حصول "تمريض القاهرة" على الاعتماد الدولى من هيئة AHPGS الألمانية

ترشيحاتنا

الحكومة الأمريكية تتهم أبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية

بعد اختفائها لشهور.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة وتعلن إصابتها بمرض خطير

روسيا: فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس

بسبب وفاة والدته وأشقائه الثلاثة..‎ تامر عبد الحميد يطلب من جمهوره الدعاء

نجم الزمالك السابق: رمضان صحبي مش غلطان.. والانتماء «رقم في عقد»

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

فيديو

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ