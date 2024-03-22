مدة غيابه لم تحدد بعد.. إصابة إمام عاشور في مباراة مصر ونيوزيلندا

نقل الجهاز الطبي بالمنتخب المصري، إمام عاشور، لاعب المنتخب المصري، بسيارة الإسعاف لأحد المستشفيات الموجودة في محيط استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش، عبر حسابه علي فيسبوك: “نقل إمام عاشور على نقالة لعربة الإسعاف بعد إصابته في الكتف”.

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال مشاركته في مباراة نيوزيلندا، بافتتاح كأس عاصمة مصر، المقامة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع غياب إمام عاشور عن مباراة الأهلي وسيمبا، على أن يجري تحديد مدة الغياب بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.