رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد إصابة إمام عاشور

تعرض إمام عاشور للإصابة خلال مشاركته في مباراة نيوزيلندا، بافتتاح كأس عاصمة مصر، المقامة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "سلامات يا إمام عاشور يا ابن مصر"

نقل الجهاز الطبي بالمنتخب المصري، إمام عاشور، لاعب المنتخب المصري، بسبارة الاسعاف لأحد المستشفيات الموجودة في محيط استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر.

ومن المتوقع غياب إمام عاشور عن مباراة الأهلي وسيمبا، على أن يجري تحديد مدة الغياب بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.