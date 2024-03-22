بابا جه 12 : أكرم حسنى يتورط فى أزمة جديدة

عرضت اليوم الحلقة 12 عشرة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث.

جسد الفنان أكرم حسنى دور والد العروسة في حفل الزفاف، بعد أن تم القبض على الأب الحقيقي.

ويوافق أكرم حسني على ذلك مقابل مبلغ إضافي يفوق السعر المتفق عليه.



وتشهد احداث ضبط هشام (أكرم حسني)، زوج ولاء (نسرين أمين)، وهو يؤدي دور الأب في حفل زفاف.

و يتعرض هشام لصدمة ويفاجئ بوجود زوجته.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس .

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.