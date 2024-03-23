إن شاء الله بسيطة.. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور

علق الإعلامي أحمد شوبير على إصابة نجم الأهلي إمام عاشور في مباراة العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"نقل إمام عاشور للمستشفى لإجراء آشعة على الكتف.. سلامات يا إمام وإن شاء الله بسيطة".

تعرض إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر، للإصابة، في مواجهة نيوزلندا في بطولة عاصمة مصر، والتي تستضيفها مصر من 22 حتى 26 مارس 2024.

وسقط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد تعرضه لتدخل عنيف من لاعب منتخب نيوزلندا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليخرج بديلًا ونزول حمدي فتحي في الدقيقة 26.

وأكدت مصادر، أن إمام عاشور تعرض لإصابة قوية في الكتف وبالتحديد في عظمة الترقوة، ويخضع اللاعب الآن لكشف طبي حاليًا بالمستشفى بعد نقله بسيارة إسعاف من الملعب؛ من أجل معرفة حجم الإصابة بشكل كامل.

وأضاف المصدر، أن الفحص المبدئي لم يوضح تفاصيل الإصابة بشكل واضح، وهو ما دفع جهاز المنتخب لنقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة.

مدة غياب إمام عاشور

وفي الغالب قد يغيب إمام عاشور عن الملاعب مدة لا تقل عن شهرين، وذلك بشكل أولي بعد تعرضه للإصابة.

وكان لاعب الأهلي رضا سليم تعرض للإصابة في نفس المكان وغاب عن الأهلي لنفس المدة.