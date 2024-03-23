وزير الشباب واتحاد الكرة والمتحدة ورابطة الأندية والعاصمة يهنئون منتخب مصر بالفوز..صور

شاركت الصفحة الرئيسية للإتحاد المصري لكرة القدم لقطات من تهنئية وزير الشباب والرياضة منتخب مصر بالفوز علي نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت:" الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و مجلس اتحاد الكرة و المتحدة ورابطة الأندية و العاصمة يهنئون منتخب مصر بالفوز علي نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر".

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هدف مصطفى محمد

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء كرواتيا وتونس في اللقاء الذي سوف يلعب مساء اليوم السبت، وذلك في المباراة النهائية الثلاثاء القادم.