اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

تعرض إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر، للإصابة، في مواجهة نيوزلندا في بطولة عاصمة مصر، والتي تستضيفها مصر من 22 حتى 26 مارس 2024.

إمام عاشور

إصابة إمام عاشور

وسقط إمام عاشور على أرضية الملعب بعد تعرضه لتدخل عنيف من لاعب منتخب نيوزلندا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ليخرج بديلًا ونزول حمدي فتحي في الدقيقة 26.

وأكدت مصادر، أن إمام عاشور تعرض لإصابة قوية في الكتف وبالتحديد في عظمة الترقوة، ويخضع اللاعب الآن لكشف طبي حاليًا بالمستشفى بعد نقله بسيارة إسعاف من الملعب؛ من أجل معرفة حجم الإصابة بشكل كامل.

وأضاف المصدر، أن الفحص المبدئي لم يوضح تفاصيل الإصابة بشكل واضح، وهو ما دفع جهاز المنتخب لنقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة.

مدة غياب إمام عاشور

وفي الغالب قد يغيب إمام عاشور عن الملاعب مدة لا تقل عن شهرين، وذلك بشكل أولي بعد تعرضه للإصابة.

وكان لاعب الأهلي رضا سليم تعرض للإصابة في نفس المكان وغاب عن الأهلي لنفس المدة.

مباراة منتخب مصر ونيوزلندا

يستضيف استاد العاصمة الإدارية الجديد مباراة منتخب مصر ونيوزلندا والتي انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد حمدي- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- عمر مرموش.

إمام عاشور

القائمة الكاملة لمنتخب مصر

ضمت قائمة المنتخب كلا من: " فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان، وفي محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان، وفي الوسط حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا، والهجوم محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى ومصطفى شلبي وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامي".