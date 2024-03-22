رسالة من هاري وميجان إلى الأميرة كيت عقب إصابتها بالسرطان

أصدر هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، بيانا حول إصابة الأميرة كيت بالسرطان.

وقالا في البيان: " نتمنى الصحة والشفاء لكيت والعائلة، ونأمل أن يكونوا قادرين على القيام بذلك على انفراد وسلام".

وفي رسالة فيديو مؤثر نشرت اليوم الجمعة، الأميرة كيت ميدلتون أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان، وهو أول تحديث كبير لحالتها الصحية منذ خضوعها لعملية جراحية في وقت سابق من هذا العام.

وكشف الإعلان، الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يديرها قصر كنسينجتون، أنه على الرغم من الجراحة الناجحة في البطن في يناير، إلا أن الاختبارات اللاحقة أكدت وجود السرطان.

وكشفت أميرة ويلز أنها تخضع الآن للعلاج الكيميائي الوقائي في المراحل الأولى من العلاج.