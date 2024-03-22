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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الصديقات الحلقة 12 .. عودة والدة سوزان نجم الدين من السفر

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل السوري الصديقات، والذي يُعرض على قناة صدى البلد بموسم دراما رمضان 2024، عودة والدة عبير من السفر بعد غياب طويل، وكان في استقبالها في المطار عبير، والتي تجسّد شخصيتها الفنانة سوزان نجم الدين.

يدخل أبو الخير إلى منزل بصحبة نادية، ويؤكد لها أن وجودهما بالمنزل مؤقت حتى إحضار شقة جديدة خلال أيام، وسوف يكتبها باسمها كما وعدها.


مسلسل الصديقات :

تدور أحداث مسلسل الصديقات في إطار اجتماعي معاصر، حيث تتناول حكاية خمس صديقات فى منتصف العمر نشأن في نفس الحيّ وتخرجن من نفس الجامعة لكل منهم شخصيتها الخاصة وحياتها المستقلة، لكن الصداقة تبقى الرابط المتين الذي يجمعهن، ويتناول المسلسل قصص الحب والعلاقات الأسرية من منظور مختلف، مع التركيز على أهمية التواصل والتفاهم بين أفراد العائلة.
وتأتي شخصيات الخمس صديقات الأولى «رنا» طبيبة ناجحة تعاني من ضغوط العمل ومسؤولية تربية أطفالها، والثانية «لُجين» فنانة تشكيلية تواجه صعوبة في إثبات نفسها في عالم الفن، والثالثة «سلمى» وتعمل صحفية طموحة تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والرابعة «مَيّ» مهندسة معمارية تواجه التمييز في مجال عملها، والأخيرة «نور» ربة منزل تواجه صعوبة في التوفيق بين مسؤولياتها العائلية وطموحاتها الشخصية.


مسلسل الصديقات بطولة الفنانة سوزان نجم الدين، فايز قزق، نظلي الرواس، رنا شميس، إمارات رزق، عبد الفتاح المزين، صفاء سلطان، صباح الجزائري، صفاء سلطان وفايز قزق ،ترف التقي، روعة السعدي، تيسير إدريس، رامي أحمر، غادة بشور، وائل زيدان، فاتح سلمان، وسيم الشبلي، جودت البيك، سالي احمد، ايليانا سعد، زامل الزامل، من تأليف أحمد السيد وجودت البيك، إخراج محمد زهير رجب.
ندهت عبير على خادمتها راقية، ولكنها لم تستجيب، فنزلت لها في المطبخ وسألتها لماذا خرجت دون إذنها؟، ولماذا لم ترد على الهاتف؟، ووجدتها تبكي، فسألتها عن سبب البكاء، لتخبرها أنه أثناء عودتها اصطدمت بسيارة وتطالبها بالذهاب للمستشفى ولكنها تطمئنها بأنها بخير ولا يستدعي الأمر الذهاب إلى المستشفى، ولم تخبرها عن السبب الحقيقي وهو تعرضها لمحاولة اغتصاب من حبيبها عندما اصطحبها إلى منزله لمشاهدة طلاء جدران منزل الزوجية.

وطلبت ليالي من زوجها اعطائها مبلغ 5 مليون ليرة، لكي تسهر مع أصحابها في حفل عشاء داخل أحد الكازينوهات، بصحبة عبير وصديقاتها لكي تخرجها من الحالة النفسية التي تعيش فيها مؤخرًا.

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