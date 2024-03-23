يحتاج لتدخل جراحي..طبيب إمام عاشور يفجر مفاجأة بشأن إصابته

أعلن اللاعب أحمد حسن عن رأي الطبي المعالج لـ إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"أشرف محرم طبيب العظام:"إمام عاشور قد يغيب من شهرين ونصف إلى 3 أشهر.. وفقًا للتقرير المبدئي، فإن إمام عاشور قد يحتاج لتدخل جراحي، لكن حتى الآن لم نحدد الموقف النهائي".

شارك الإعلامي خالد الغندور صورة الأشعة الخاصة بنجم الأهلي إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد الغندور:"صورة اشاعة امام عاشور و المتوقع الغياب ٣ شهور أو ٤ و مرة ثانية الف سلامة و ربنا يشفيه".

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف

ويستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب، وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة قوية في كتفه عقب تدخل مدافع منتخب نيوزيلندا معه داخل منطقة الجزاء ليسقط على كتفه ويطلب التغيير ويخرج باكيا.