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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلق على أداء لاعبي منتخب مصر أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

صدى البلد

علق المهندس فرج عامر علي أداء لاعبي المنتخب المصري في المباراة الودية لكأس العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:" الإرهاق كان يبدو  على أكثر من لاعب في المنتخب المصري في كرة القدم اثناء مباراتة اليوم امام نيوزيلاند ، وايضا ننتمنى المزيد من التجانس وتقارب الخطوط، المنتخب المصري غير مكتمل  بسبب الإصابات".

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هدف مصطفى محمد 

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

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