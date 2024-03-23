طلب من نجم منتخب مصر السابق بشأن إمام عاشور.. تفاصيل

طلب الإعلامي ونجم المنتخب السابق مجدي عبد الغني من الجماهير توجيه رسالة خاصة لـ عاشور بعد إصابته اليوم أمام نيوزيلندا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"وجــه رسالة إلى إمام عاشور بعد إصابته اليوم أمام نيوزيلندا".

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني، إصابة امام عاشور، إصابة خطيرة، خلال مباراة مصر ونيوزيلندا، وخروجه من ملعب المباراة.

وكتب عبد الغني، خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "إصابة خطيرة وتبديل اضطراري لمنتخب مصر.. خـروج إمام عاشور للإصابة.. ودخول حمدي فتحي".

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة قوية في كتفه؛ عقب تدخل مدافع منتخب نيوزيلندا معه داخل منطقة الجزاء ليسقط على كتفه ويطلب التغيير.