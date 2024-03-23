فرج عامر يكشف عن مشكلة تواجه حسام حسن خلال قيادة منتخب مصر

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مشكلة تواجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال قيادته للفريق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"أهم مشكلة تواجه الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن في قيادتهم الفنية لمنتخب مصر الكروي هو البطء في التفكير والبطئ في اللعب وايضا عدم الدقة في التصويب ،وترك مساحات كبيرة بين الخطوط ."

تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هدف مصطفى محمد

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.