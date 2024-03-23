ارتفاع عدد ضحايا هجوم إطلاق النار في موسكو إلى 62 شخصا

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مصادر قولها إن عدد قتلى إطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو ارتفع إلى 62 شخصا.

من جانب آخر، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزير الصحة الروسي قوله إنه "تم نقل 115 شخصًا إلى المستشفى، منهم 5 أطفال بعد الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي".

وأضاف أن "أحد الأطفال المصابين في "كروكوس" في حالة خطيرة و60 مصابا بالغًا نتيجة الهجوم الإرهابي في حالة خطيرة".

وقالت السلطات الروسية إن مسلحين فتحوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في إحدى ضواحي موسكو فقتلوا ما لا يقل عن 40 شخصا وأصابوا 100 آخرين وأشعلوا حريقا في القاعة.

دخل المهاجمون المبنى وهم يرتدون زيا مموها، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة ريا نوفوستي للأنباء في مكان الواقعة.

وفتحت السلطات "تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي"، فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات "مستمرة" وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف وكالات الأنباء الروسية.