مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم للتصويت على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، جلسة تصويت جديدة، يصوت خلالها على مشروع قرار جديد، تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، بشأن وقف الحرب وإطلاق النار في غزة.

وينص مشروع القرار الذي يصوت عليه مجلس الأمن الدولي اليوم بانه يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، يؤدي إلى وقف دائم ومستمر".

وتنص فقرته الثانية على إطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

ويضم مجلس الأمن في تلك الدورة الدول العشر غير الدائمة وهي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور، فيما الدول التي تبنت مشروع القرار لتقديمه تقلصت إلى 7 وهي الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، سلوفانيا، سيراليون.

وكانت قد عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعا على مستوى السفراء، أصدرت بيانا أيد مشروع القرار المقدم من الدول العشر.