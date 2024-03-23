خبير علاقات دولية: الهجوم المسلح في موسكو إجرامي وإرهابي

أكد اللواء محمد عبد الواحد خبير العلاقات الدولية أن ما حدث أمس هو هجوم مسلح على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو وفقا ما أفاد به جهاز الأمن الفيدرالي، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية تحركها أجهزة مخابرات، وأن ما حدث أمس يتسم بخاصية الفعل الإجرامي الإرهابي.



وأوضح عبد الواحد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لاكتشاف إذا كان هذا العمل إرهابي فإن هذا العمل قيد التحقيق حتى الآن ولا أحد يعرف الأهداف ولا الدوافع من هذا العمل، لافتا إلى أنه يتم تحليل هذا الحدث ما إذا كان هذا الحادث إرهابي أم إذا كان عمل مسلح آخر لأن هناك عمليات مسحلة شبيه بالعمليات الإرهابية وفقا لوسائل الإعلام الأوروبية.



وأضاف خبير العلاقات الدولية أنه حتى الآن لم تصل أي دولة لتعريف الإرهاب ما بين الدول فكل دولة تختلف في تعريف الإرهاب لأن كل دولة لها وجه نظر في تعريف الإرهاب، مؤكدا أن ما يحدث في غزة البعض يسمية مقاومة والبعض الآخر يسميه إرهاب، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول لديها معارضة مسلحة وبعض الدول لديها متمردون، كاشفا أنه لتحديد الإرهاب يجب أن نحدد عملية الدافع فالفارق بين الإرهاب والجريمة المنظمة هو الدافع من هذه العملية هل هو دافع مادي فيكون جريمة منظمة ولكن اذا كان الدافع عقائدي وسياسي فإن ذلك يكون عملية إرهابية.



وأوضح اللواء محمد عبد الواحد أن ما حدث هو هجوم مسلح من قبل أفراد الأسلحة والقنابل على المدنيين وقتلهم وترويعهم وارهابهم مشيرا الى ان هذا العمل بالقرب من موسكو فانه يتسم بالخاصية الإجرامية الإرهابية فهو هجوم مسلح مباشر ، فقد قامت مجموعة من البشر لاقتحام القاعة الموسيقية مباشرة، معلقا:" سهل جدا مقاومتهم واكتشافهم من خلال كاميرات المراقبة".

ولفت إلى تحليل هذا الموقف بصفة عامة إلى أن تصل جهات التحقيق ما إذا كانوا هؤلاء الجماعة هم داعش أم لا.

وأردف: "الإرهاب الذي يحرمه دوافع سياسية مهمه جدا فإن الإرهاب يتحرك من دول وأجهزة مخابرات أجنبية".

السفارة الأمريكية في روسيا حذرت مواطنيها من الاقتراب من الأسواق والتجمعات وأماكن اللهو والرقص



وتابع: السفارة الأمريكية في روسيا حزرت مواطنيها من الاقتراب من الأسواق والتجمعات وأماكن اللهو والرقص وهذا ما حدث، فان أجهزة المخابرات وعناصر ال cip الموجودين في السفارة أو الموجودين في روسيا من خلال مراقبة الهواتف أو الأقمار الصناعية أو أي من عناصر أخري من عمليات التجسس او أجهزة متعاونة أخرى معهم أو أن لديهم عناصر داخل تنظيم داعش .

واختتم: أوكرانيا وجهت اتهامات لروسيا بقيامها لهذا الحدث الإرهابي قرب موسكو.