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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وفد الوكالة الفرنسية للتنمية يزور وحدات ومستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

صدى البلد

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الخبرة الفرنسية، في زيارة لعدد من الوحدات والمستشفيات التابعة لهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

ترأس الوفد الذي زار مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز طب أسرة الشهداء، كلًا من سيسل كوبريه المدير الإقليمي لوكالة الفرنسية للتنمية، ومارتن فورتيس المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise france، حيث تأتي الزيارة ضمن جهود دعم التعاون التقني والفني القائم  لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل .

استهل الوفد الزيارة بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبى وتم التعرف بشكل مفصل على تجهيزات المجمع الذي يُعد صرح طبي لخدمة منتفعي التغطية الصحية الشاملة بالإسماعيلية، ويضم 9 مبانٍ تخصصية لتقديم الرعاية العلاجية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية وتشمل أيضًا العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة، ثم تم تفقد الأقسام المختلفة للمجمع بدءًا من القسم الداخلي ثم الأقسام الفندقية، وصولًا إلى الرعايات المركزة وتم الإطلاع على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة بتلك الأقسام.

وتابع الوفد زيارته بتفقد مركز طب أسرة الشهداء كنموذج لمنشآت الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، كَوْن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمنتفع حيث تقدم 80%من الخدمة الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن، حيث تم تفقد عيادات «طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، الصيدلية»، وتم التعرف على رحلة المريض داخل المنشأة  بدءًا من غرفة التسجيل الطبى، ثم المحطة التمريضية، مرورًا بزيارة طبيب الأسرة أو أي التخصصات الطبية الأخرى  وصولًا إلى الصيدلية والتعرف على آلية صرف العلاج والخروج من المنشأة أو الإحالة إلى المستوى الأعلى طبيًا حال احتياج المريض لخدمات طبية أعلى، كما تم تفقد أعمال المبادرات الرئاسية وآلية صرف علاج الأمراض المزمنة وآلية عمل المنظومة المميكنة من خلال تطبيقات وبرامج منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الكلمة التي دونتها سيسل كوبريه المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية خلال الزيارة، وجهت الشكر والتقدير لفريق هيئة الرعاية الصحية ، معربة عن سعادتها بتجربتها المثمرة بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، فيما أشاد مارتن فورتيس المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise france، في كلمته المدونة بالطفرة النوعية التى حدثت فى منشات الهيئة العامة للرعاية الصحية من حيث التجهيزات التقنية والفنية ومدى تطور مهارات العاملين به فى تنفيذ المعايير والسياسات والالتزام بكافة اجراءات الجودة والسلامة وكذلك ابتكار آليات تسهل العمل، وتزيد الانتاجية وتقلل جميع أنواع الهدر بما ينعكس إيجابياً على جودة  الخدمات الصحية للمرضى.

كان فى استقبال الوفد ومرافقتهم خلال الزيارة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مجدي بكر مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتور مازن علاء الدين المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومنسق منحة الوكالة الفرنسية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية وعدد من قيادات الهيئة بالفرع.

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