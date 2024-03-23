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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان هام لوزارة الداخلية يخص الوافدين في المملكة

السعودية علم
السعودية علم

أحالت وزارة الداخلية السعودية 53 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر. 

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أوقفت خلالها في العشرة أيام الأخيرة 21 ألف مخالف.

ووفق البيان الصادر عن الداخلية السعودية؛ فقد بينا الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 13.7 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.5 ألف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.

وأشارت الي أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1283 شخصاً، 25% منهم يمنيو الجنسية، و72% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى. 

كما تم ضبط 67 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 60 ألف وافد مخالف.

ونوهت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 53 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 1.5 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 8.5 ألف مخالف.

السعودية وزارة الداخلية

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