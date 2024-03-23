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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دبلوماسي: مشروع القرار الأمريكي ينحاز بوضوح لإسرائيل ويحمل العديد من التناقضات

مشروع القرار الأمريكي
مشروع القرار الأمريكي

قال السفير  رخا أحمد حسن ان مشروع القرار الأمريكي ينحاز بوضوح الى اسرائيل لانه ينص على  حق إسرائيل في الدفاع عن النفس مؤكدا انه لا يجوز اطلاقا تسمية ما تقوم به إسرائيل انه دفاع عن النفس لافتا إلى ان إسرائيل مقدمة الى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بأرتكاب عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 


وأوضح حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية الأولي، ان المشروع الأمريكي يأتي ليقود ان هذا حق للدفاع عن النفس وهذا شيئ مرفوض تماما.

 مشروع القرار الأمريكي يريد ان يصنف كل المقاومة في المنطقة بأنها عملية إرهابية

 

وكشف السفير رخا أحمد ان نص مشروع القرار الأمريكي يطالب إيران بان تكف عن امداد ومساعدة المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط معتبرا  ان ذلك تلميح وتصريح لحزب الله ولحماس والحوثيين، كمان ان  مشروع القرار الأمريكي يريد ان يصنف كل المقاومة في المنطقة بأنها عملية إرهابية، ولكنها مقاومة تدافع عن حقها في الاستقلال.


كما نص مشروع القانون الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار وتكلم بالضيغة المطاطة وليس بالصيغة الحاسمة بوقف إطلاق النار، موضحا ان كلمة" ضرورة " كملة تفتح مجال لمن يراها حاليا ومن يراها مستقبلا.

وتابع: وكان من المفترض يقال  وقف حالى دائم  لإطلاق النار فإن هذا المشروع يحمل العديد من التناقصات فمن أين حدد المشروع وقف دائم لإطلاق النار ومن أين ينص على وقف إطلاق النار لمدة ٤٢ يوم او ستة أسابيع.

المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل مشروع القرار الأمريكي محكمة العدل الدولية إبادة جماعية المشروع الأمريكي حزب الله حماس العديد من التناقصات

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