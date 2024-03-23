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جَزَى اللهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ.. كلمات تريح القلب من الأعلامية نهال طايل

الأعلامية نهال طايل
الأعلامية نهال طايل

تحدثت الإعلامية نهال طايل عن المحنة والألم والظروف الصعبة التي يقف فيها الإنسان بنفسه ولا أحد يسانده ويقف بجانبه، مؤكدة أن الشدائد تظهر الصديق من العدو وتظهر المنافق.

جزى الله الشدائد كل خير

واستشهدت طايل من خلال برنامح إحنا لبعض، الذي يذاع على فضائية صدى البلد، حيث يقول الإمام الشافعي :" جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تؤلمنا فما حبي لها إلا لأني عرفت عدوي من صديقي".

وأكدت طايل ان الإنسان عندما يمر بمحنه أيا ما كانت هي المحنة فالمحن أشكال وأيام وأسماء، فعندما يمر الإنسان بضيقة يحتاج لمن يقف بجانبه، ولكن ينصدم الإنسان عندنا يلجأ لشخص ما ولا يقف بجانبه.

الظروف الصعبة نهال طايل المنافق المحن جزى الله الشدائد كل خير

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