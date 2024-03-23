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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك إسرائيل في كل المجـ.ـازر.. وتمارس نفاقا سياسيا

بايدين
بايدين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية مازالت داعمة وستضل خلف الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

أشار "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجميع ينظر بنظرة عادلة للقضية الفلسطينية، ويدين كافة الانتهاكات الإسرائيلية.

لفت إلى أن الجهد المصري، ساهم في تغير أراء المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية تريء بأن العدوان على الشعب الفلسطيني حق مشروع لهم.

وتابع: أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حاليًا ما يعرف بالنفاق السياسي، حيث يغازل بايدن الأمريكان اليهود من أجل كسب أصواتهم في الإنتخابات القادمة.

وأردف: أن مصر وقفت كالحجر العسر، مؤكدًا أن الدور المصري لا يمكن المزايدة عليه، فمصر ليست وسيطًا بل صاحبة ملف القضية الفلسطينية.

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