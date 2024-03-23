الأهلي يختبر وسام أبو علي وحسين الشحات طبيًا قبل تدريب اليوم

يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام ابو علي وحسين الشحات للاختبار الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت لتحديد موقفهما بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يختبر وسام أبو علي وحسين الشحات طبيا قبل المران المسائي"

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.