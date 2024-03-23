بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قرب المخا باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن تلقيها تقريرا عن حادث بحري على بعد 23 ميلا بحريا من المخا باليمن.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها فتحت تحقيقًا في الأمر، داعية السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى أخذ الحذر.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق، تدمير أربع طائرات مسيرة وثلاثة مواقع للتخزين تحت الأرض في المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين باليمن، مؤكدة أيضا إطلاق الجماعة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم"- في بيان، عبر "إكس"، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/- إن "القوات نجحت في الاشتباك وتدمير أربع طائرات بدون طيار (UAV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس".

وأضافت أن الحوثيين أطلقوا أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".