إعلام عبري: هناك اختلافات كبيرة في الرأي بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس

قالت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة على محادثات الهدنة في قطاع غزة، إنه لا تزال هناك اختلافات كبيرة في الرأي بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، وأنه لم يتم تسجيل أي اختراق، على الرغم من موافقة إسرائيل على مقترح التسوية الأمريكي بشأن عدد الأسرى.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، فقد وافق الوفد الإسرائيلي في الدوحة على التسوية التي اقترحها الأمريكيون فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال مقابل كل أسير إسرائيلي.

ووفقًا للمصادر الإسرائيلية فإن الوفد الإسرائيلي والوسطاء الآن في انتظار رد حركة حماس.

والتقى أمس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل في زيارة سريعة أخرى إلى إسرائيل، بأعضاء حكومة الحرب، ودعاهم إلى “إعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات، لأن حماس تسير في الاتجاه الصحيح” وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.