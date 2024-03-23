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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رد فعل مثير من محمد أنور بعد ظهوره بـ"رامز جاب من الآخر"

رامز جاب من الاخر
رامز جاب من الاخر

استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الثالثة عشرة من برنامجه «رامز جاب من الاَخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، الفنان محمد انور نجم مسرح مصر والفنان أحمد عيد.

نشر الفنان محمد انور، صورة  له مع الفنان احمد عيد والنجم رامز جلال عبر حسابه بموقع "انستجرام" وكتب "مبسوط جدا بردود الافعال الحمد لله والكوبري اتكسر وفتح ايدي 😂ومبسوط اكتر اني كنت مع النجم الكبير اللي انا من جمهوره احمد عيد اللي من كرم ربنا عليه ان النضاره ضاعت عشان مايشوفش اللي حصلنا".
 

وشهدت الفقرة الثالثة عشرة من برنامج «رامز جاب من الاَخر» سقوط الثنائي محمد أنور وأحمد عيد من أعلى الجسر إلى بئر المياة، حيث غرق الاخير وتم إنقاذه بواسطة الغطاسين، إذ سقطت النظارة الخاصة به، ليعلق «عيد» قائلا: «النضارة وقعت يا رامز أنا عايز النضارة مش هكمل مش بشوف من غيرها»، ليرد «رامز» :«خلاص هجبلك النضارة»

ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

ظهر في الإعلان تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضحايا رامز جلال هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

ومن بينهم: نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، أحمد السقا، باسم سمرة، محمد لطفي، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، حيث تقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

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