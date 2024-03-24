مجلس الأمن القومي الأمريكي: تنظيم داعش يتحمل وحده مسؤولية هجوم موسكو

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله إن تنظيم داعش الإرهابي يتحمل وحده مسؤولية الهجوم على قاعة احتفالات موسيقية في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث إن أوكرانيا لم تتورط في هجوم موسكو، لافتًا إلى أن واشنطن نقلت معلومات لموسكو في أوائل مارس بشأن هجوم محتمل.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، فتح 3 على الأقل يرتدون ملابس مموهة، النار بأسلحة آلية، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص، بينما ذكرت وكالة "رويترز" أن ما بين 2 إلى 5 مسلحين نفذوا الهجوم على قاعة الحفلات.

وأفادت وكالة "تاس" للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار، لافتةً إلى أن أكثر من 50 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث، فيما ذكر النائب العام الروسي إيجور كراسنوف أنه جار التحقق من عدد الضحايا في حادث مركز "كروكوس".

بدورها، ذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، أن الأشخاص الذين قاموا بالهجوم ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران.

