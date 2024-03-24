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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات الأهلي في مباراة سيمبا وموقف الفريق من مشاركة لاعبيه مع منتخب

صدى البلد

نشر الاعلامي ابراهيم فايق تصريحات الناقدة الرياضية ريهام حمدي بشأن غيابات الأهلي في مباراة سيمبا وموقف الفريق من مشاركة لاعبيه مع منتخب مصر.
 

وقال ريهام حمدي : الشحات هيلحق ماتش سيمبا والأهلي ماوصلش لإتفاق مع المنتخب".
 

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة، ومودرن فيوتشر ضد الأهلي، في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز (2023 - 2024).

وجاء قرار الإرجاء نظرا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك، نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية يومي 31 مارس و7 أبريل، بينما يواجه الأهلي نظيره "سيمبا" التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال يومي 29 مارس و5 أبريل.

الشحات ريهام حمدي غيابات الاهلي مباراه سيمبا

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