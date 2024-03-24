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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

إصابة إمام عاشور تزيد معاناة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. ما القصة؟

إمام عاشور
إمام عاشور

يعاني النادي الأهلي من الإصابات، قبل مباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 29 مارس الحالي، وبإصابة إمام عاشور مع منتخب مصر أمس، بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، أصبحت هذه الإصابة الثامنة في صفوف الأحمر.

إصابة إمام عاشور

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الاتحاد في بيانه أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور، أثبت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف على أن يجري اللاعب فحوص اليوم الاحد للوقوف على التشخيص النهائى وفترة وطريقة العلاج.

ووجه إمام عاشور، لاعب خط وسط منتخب مصر والنادى الأهلى، رسالة عبر حسابه على إنستجرام عقب إصابته فى الكتف خلال مباراة الفراعنة مع نيوزيلندا.

وكتب إمام عاشور، "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء".

وأضاف إمام عاشور: "شكراً لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد عليه شكرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر فى اللى جاى".

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب إمام عاشور عن الأهلي لفترة تتراوح ما بين 6 و8 أسابيع، ثم يعود بعدها للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.

وخرج إمام عاشور باكيًا في الدقيقة 25 من مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

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مصطفى شوبير يساند إمام عاشور بعد إصابته مع منتخب مصر

وأثبتت الأشعة إصابة إمام عاشور بخلع ما بين مفصل الترقوة والكتف، بجانب تعرضه لشرخ بسيط في هذه المنطقة وهو ما يستدعي إجراء اللاعب لجراحة عاجلة.

يستعد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، للسفر إلى ألمانيا والخضوع لعملية جراحية على مستوى الكتف، بعد إصابته خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

وأجرى إمام عاشور عددا من الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة والكتف، بجانب تعرضه لشرخ بسيط في هذه المنطقة وحاجته للتدخل الجراحي العاجل.

وتضم مستشفى النادي الأهلي كلا من، إمام عاشور، محمد الشناوي، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، محمد الضاوي "كريستو"، أحمد نبيل "كوكا"، وحسين الشحات.

ومن بين الإصابات السابقة، يوجد 4 لاعبين في وسط الملعب، ومع إصابة عاشور، يعاني الأهلي في المركز رقم 8 في الملعب، والذي يجيده عاشور وكوكا، وبهذا يتبقى عمرو السولية الذي يبلغ 34 عاما ولم يحسم حتى الآن موقفه من تجديد التعاقد.

منتخب مصر

ويبحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن بديل إمام عاشور في خط الوسط وبالتحديد في المركز 8، لكن الخيارات المتاحة أمام السويسري ليست كثيرة، ويتوفر في خط وسط الأهلي 4 لاعبين، مروان عطية الذي يجيد اللعب في مركز 6، عمرو السولية، بالإضافة إلى الثنائي كريم نيدفيد ومحمد مجدي "أفشة"، ويمكن لكولر تعويض غياب عاشور بأحدهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المقررة 29 مارس الجارى في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقرر سفر البعثة إلى تنزانيا 27 من الشهر الجارى برئاسة حسام غالى عضو مجلس إدارة الأهلي.

وأعد الجهاز المعاون تقريرًا شاملًا عن أداء فريق سيمبا وأبرز لاعبيه وطريقة لعبه حتى يتمكن مارسيل كولر، من التعرف على كل التفاصيل الخاصة بالمنافس للاستقرار على الخطة التي سيخوض بها الأهلي المباراة .

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في بطولة كأس عاصمة مصر.

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة الإدارية في نسختها الأولى، لينتظر الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، والتي ستقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية في تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس الجاري، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من كرواتيا وتونس.

سيناريوهات متاحة أمام كولر لتعويض غياب إمام عاشور عن الأهلي

1- الاعتماد على مروان عطية وعمرو السولية: يمكن لكولر أن يعتمد على هذا الثنائي بشكل أساسي في وسط الملعب.

2- المفاضلة بين «أفشة» و«نيدفيد»: قد يتم الاختيار بين محمد مجدي «أفشة» وكريم نيدفيد لتعويض الدور الذي كان يقوم به إمام عاشور.

3- الاستعانة بأكرم توفيق: يمكن لكولر أن يستعين بأكرم توفيق، الظهير الأيمن، في مركز خط الوسط إذا دعت الحاجة.

4- تعديل الخطة الفنية: قد يضطر كولر لتعديل خطته الفنية لتتناسب مع اللاعبين المتاحين والظروف الحالية.
 

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