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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شوبير يساند إمام عاشور بعد إصابته مع منتخب مصر

امام عاشور
امام عاشور

حرص مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي، على دعم ومساندة إمام عاشور نجم القلعة الحمراء، بعد إصابته أمس فى مباراة مصر ونيوزيلندا، ببطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر شوبير صورة إمام عاشور عبر “ستورى” حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقًا عليها: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. شفاك الله وعافاك.. وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة الإدارية في نسختها الأولى، لينتظر الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، والتي ستقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية في تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، 26 مارس 2024، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من كرواتيا وتونس.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد من ضربة جزاء في الدقيقة 29 من زمن اللقاء الذى أقيم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، في انطلاقة كأس عاصمة مصر، لينتظر في النهائي الفائز من كرواتيا وتونس وهي المباراة التي ستُجرى اليوم السبت.

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